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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Raub an Bushaltestelle - Tatverdächtiger festgestellt

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es an einer Bushaltestelle in der Rheinstraße in Mainz zu einem versuchten Raubdelikt.

Ein Mann wartete an der Bushaltestelle und blickte auf die dortige Anzeigetafel, als plötzlich ein bislang unbekannter Mann hinter der Anzeigetafel hervortrat und versuchte, ihm die mitgeführte Aktentasche zu entreißen. Der Geschädigte hielt die Tasche jedoch fest und sprach den Angreifer lautstark an.

Daraufhin zeigte sich der Tatverdächtige äußerst aggressiv und schlug dem Geschädigten mehrfach mit der Faust gegen den Oberarm. Erst als eine Zeugin auf die Situation aufmerksam wurde und hinzukam, ließ der Mann von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Auf seiner Flucht verhielt sich der Tatverdächtige weiterhin aggressiv, lief mit geballter Faust durch die Innenstadt und rempelte mehrere Passanten an. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann wenig später durch Polizeikräfte in einem Drogeriemarkt am Höfchen angetroffen und festgenommen werden.

Auch gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich der Tatverdächtige äußerst aggressiv und unkooperativ. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und eine Betäubungsmittelbeeinflussung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und daraufhin durch das Ordnungsamt in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Zeugen, insbesondere Personen, die den Vorfall an der Bushaltestelle oder das Verhalten des Tatverdächtigen auf seiner Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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