Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Mainz (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 90-jährige Mainzerin Opfer eines Diebstahls durch falsche Handwerker.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Seniorin auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann verfolgt. Unter dem Vorwand, die elektrischen Leitungen überprüfen zu müssen, verschaffte sich dieser Zutritt zu ihrem Wohnhaus in der Hegelstraße. Kurze Zeit später erschien ein weiterer Mann. Nach einem nur wenige Minuten dauernden Aufenthalt verließen beide Personen die Wohnung wieder.

Erst einige Stunden später bemerkte die Geschädigte das Fehlen von Bargeld und Schmuck.

Die beiden Männer werden als etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 180 cm groß und von sportlicher Statur beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Kappen.

Wer am Donnerstagmittag im Bereich der Hegelstraße verdächtige Personen beobachtet hat oder Hinweise zu den beschriebenen Männern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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