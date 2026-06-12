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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall auf der A643 bei Mainz-Gonsenheim - eine Person leicht verletzt

Mainz (ots)

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich gegen 08:00 Uhr auf der A643 in Fahrtrichtung Bingen, auf Höhe der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein VW Tiguan sowie zwei Transporter in genannter Reihenfolge den linken von zwei Fahrstreifen der A643. Aufgrund stockenden Verkehrs mussten der vorausfahrende Pkw und der unmittelbar dahinter fahrende Transporter ihre Geschwindigkeit reduzieren.

Der Fahrer des nachfolgenden Transporters bemerkte das Abbremsen der vorausfahrenden Fahrzeuge offenbar zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Transporter auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den vorausfahrenden VW Tiguan geschoben.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zudem traten teilweise Betriebsstoffe aus, die durch die Feuerwehr beseitigt wurden.

Der Fahrer des unfallverursachenden Transporters erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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