Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mann trägt gestohlenes Fahrrad durch Mainz - aufmerksamer Zeuge alarmiert die Polizei

Mainz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 00:20 Uhr in der Stahlbergstraße in Mainz zu einem Fahrraddiebstahl. Dank des aufmerksamen Verhaltens eines Zeugen konnte der Vorfall zeitnah der Polizei gemeldet werden.

Ein 25-jähriger Mainzer beobachtete eine männliche Person, die ein Fahrrad durch die Straßen trug. Da ihm die Situation ungewöhnlich erschien, sprach er den Mann an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Daraufhin stellte der Unbekannte das Fahrrad ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Schillstraße.

Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass das Fahrrad nur wenige hundert Meter entfernt entwendet worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Schloss offenbar mithilfe eines Trennschleifers (Flex) gewaltsam geöffnet. Anschließend transportierte der Täter das Fahrrad zu Fuß ab.

Der Zeuge beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

- männlich - etwa 175 bis 180 Zentimeter groß - circa 40 bis 45 Jahre alt - normale Statur - kurze schwarze Haare - schwarzer Dreitagebart - dunkle Jacke - dunkle lange Hose - schwarzer Rucksack

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zur beschriebenen Person geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 in Verbindung zu setzen. Hinweise werden telefonisch unter 06131/65-34150 oder per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

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