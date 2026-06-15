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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrollen in der Mainzer Innenstadt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Samstag führten zwei Polizeibeamte auf Pedelec-Fahrrädern zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich der Mainzer Altstadt durch.

Im Rahmen des Einsatzes wurden insgesamt 28 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dabei überprüften die Einsatzkräfte verschiedene Fahrzeugarten, darunter Pkw, Krafträder und Fahrräder.

Bei den Kontrollen stellten die Beamten insgesamt 28 Verkehrsverstöße fest und ahndeten diese entsprechend. Zu den häufigsten Verstößen zählten das unerlaubte Befahren von Busspuren, die verbotswidrige Einfahrt in Einbahnstraßen, das unzulässige Befahren von Fußgängerzonen sowie die Nutzung von Kopfhörern während der Fahrt mit dem Fahrrad.

Neben der Ahndung der Verstöße lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Präventionsarbeit. Mit allen kontrollierten Personen führten die Polizeibeamten verkehrserzieherische Gespräche, um für die geltenden Verkehrsregeln zu sensibilisieren und das Bewusstsein für eine sichere und rücksichtsvolle Teilnahme am Straßenverkehr zu stärken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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