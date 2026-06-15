Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter scheitern bei versuchtem Einbruch in Gewerbeobjekt in Nieder-Hilbersheim

Nieder-Hilbersheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Gewerbeobjekt in Nieder-Hilbersheim einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst, sich mithilfe eines bislang unbekannten Werkzeugs gewaltsam über eine Tür Zugang zu dem Objekt zu verschaffen.

Nachdem dies nicht gelang, versuchten sie zusätzlich, die Zufahrtstore anzuheben, um in das Gebäude zu gelangen.

Auch dieser Versuch scheiterte, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und unerkannt flüchteten.

Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Es blieb bei einem versuchten Einbruch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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