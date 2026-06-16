Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunkener Autofahrer nach Flucht vor Verkehrskontrolle gestellt

Mainz (ots)

Am Montagabend gegen 23:20 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das auf der Haifa-Allee durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war.

Ein Zeuge gab an, beobachtet zu haben, wie der Fahrer zuvor ein Fastfoodrestaurant verlassen habe und dabei deutlich nach Alkohol gerochen habe. Anschließend sei er in sein Fahrzeug gestiegen und dem Zeugen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise beinahe aufgefahren. Danach habe er seine Fahrt fortgesetzt.

Kurze Zeit später konnte eine Streifenwagenbesatzung das beschriebene Fahrzeug auf der L427 in Höhe der Ortseinfahrt Drais feststellen. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizeikräfte und entzog sich der Verkehrskontrolle. Der Sichtkontakt zu dem Fahrzeug ging anschließend verloren.

Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug später im Kirschblütenweg aufgefunden. Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits verlassen und war zunächst flüchtig. Wenig später konnte der Beschuldigte jedoch in einer nahegelegenen Straße zu Fuß angetroffen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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