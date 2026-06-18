Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz Am Sonnigen Hang

Mainz (ots)

Derzeit kommt es zu einem Polizeieinsatz in Mainz-Marienborn "Am Sonnigen Hang". Der Einsatz bezieht sich lediglich auf eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Wir werden nachberichten, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen. Für die Medien wurde eine Medienanlaufstelle an dem Anwesen "Am Sonnigen Hang" 2-4 eingerichtet.

Unbeteiligte werden gebeten den Bereich zu meiden.

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