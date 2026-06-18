Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 18-Jähriger fährt mit 1,19 Promille durch Mainz-Ebersheim

Mainz-Ebersheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen haben Polizeibeamte in Mainz-Ebersheim einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 03:00 Uhr befand sich eine Streifenwagenbesatzung in der Lorenz-Schneider-Straße, als ihnen ein Fahrzeug auffiel, das mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Die Einsatzkräfte entschlossen sich daraufhin, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Im Gespräch mit dem Fahrer stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch fest. Zudem zeigte der 18-jährige Fahrzeugführer deutliche Ausfallerscheinungen und schwankte beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Dem 18-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel präventiv sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

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