PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 18-Jähriger fährt mit 1,19 Promille durch Mainz-Ebersheim

Mainz-Ebersheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen haben Polizeibeamte in Mainz-Ebersheim einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 03:00 Uhr befand sich eine Streifenwagenbesatzung in der Lorenz-Schneider-Straße, als ihnen ein Fahrzeug auffiel, das mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Die Einsatzkräfte entschlossen sich daraufhin, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Im Gespräch mit dem Fahrer stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch fest. Zudem zeigte der 18-jährige Fahrzeugführer deutliche Ausfallerscheinungen und schwankte beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Dem 18-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel präventiv sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Werkzeug von Ladefläche eines Pritschenwagens gestohlen - Zeugen gesucht

    Mainz (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 12. Juni, und Sonntag, 15. Juni, kam es im Heiligkreuzweg in Mainz-Weisenau zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug. Der Geschädigte hatte seinen Pritschenwagen am 12. Juni im Heiligkreuzweg abgestellt. Auf der Ladefläche befand sich Werkzeug im hohen dreistelligen Eurobereich, das mit einem Netz zur ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 08:45

    POL-PPMZ: Betrunkener Autofahrer nach Flucht vor Verkehrskontrolle gestellt

    Mainz (ots) - Am Montagabend gegen 23:20 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das auf der Haifa-Allee durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein Zeuge gab an, beobachtet zu haben, wie der Fahrer zuvor ein Fastfoodrestaurant verlassen habe und dabei deutlich nach Alkohol gerochen habe. Anschließend sei er in sein Fahrzeug gestiegen und dem Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren