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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 3. Pressemitteilung Einsatz "Am Sonnigen Hang"

Mainz (ots)

Am Donnerstagnachmittag erreichte die Polizei eine Meldung, wonach ein 37-jähriger Mann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Sonnigen Hang" körperlich auf seine Lebensgefährtin einwirken würde. Die Örtlichkeit wurde umgehend von mehreren Streifenwagen aufgesucht. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann möglicherweise im Besitz einer Hieb- oder Stichwaffe sein könnte.

Aufgrund der zunächst unklaren Einsatz- und Gefährdungslage, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob der Mann seine Lebensgefährtin bedrohte, wurden weitere Einsatzkräfte, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr hinzugezogen. Darüber hinaus wurden Spezialkräfte der Polizei alarmiert und zum Einsatzort entsandt.

Gegen 19 Uhr verschafften sich Kräfte des Spezialeinsatzkommandos Zugang zu der Wohnung. Der 37-Jährige konnte dabei widerstandslos in Gewahrsam genommen werden.

Seine Lebensgefährtin wurde mit einem Hämatom, leicht verletzt angetroffen. Ob und wie eine Hieb- oder Stichwaffe durch den Beschuldigten eingesetzt wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen den Beschuldigten besteht derzeit der Verdacht der Freiheitsberaubung sowie der Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Geschehens dauern an.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Verkehrseinschränkungen beschränkten sich auf die Straße "Am Sonnigen Hang".

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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