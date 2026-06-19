Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unter falscher Identität zum Treffen gelockt - Messerangriff in Mainz-Mombach

Mainz-Mombach (ots)

Am Samstag, den 13. Juni 2026, kam es gegen 16:30 Uhr in der Hauptstraße in Mainz-Mombach zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein ca. 25-jähriger Tatverdächtiger über eine Kommunikations-App unter falscher Identität Kontakt zum späteren Geschädigten aufgenommen und diesen zu einem persönlichen Treffen aufgefordert. Der Geschädigte stimmte dem Treffen zu.

Während des Treffens griff der Tatverdächtige den Geschädigten unvermittelt an und versetzte ihm einen Kopfstoß. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf zog der Tatverdächtige plötzlich ein Messer und ging damit auf den Geschädigten zu. Dieser setzte sich zur Wehr und erlitt hierbei eine leichte Verletzung an einem Finger.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Er kann laut Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 25 Jahre, ca. 1,80m groß, kurze schwarze Haare, kurzer Bart, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose

Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminalbezirksdienst in Verbindung zu setzen: 06131 6534230.

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