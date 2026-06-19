PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unter falscher Identität zum Treffen gelockt - Messerangriff in Mainz-Mombach

Mainz-Mombach (ots)

Am Samstag, den 13. Juni 2026, kam es gegen 16:30 Uhr in der Hauptstraße in Mainz-Mombach zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein ca. 25-jähriger Tatverdächtiger über eine Kommunikations-App unter falscher Identität Kontakt zum späteren Geschädigten aufgenommen und diesen zu einem persönlichen Treffen aufgefordert. Der Geschädigte stimmte dem Treffen zu.

Während des Treffens griff der Tatverdächtige den Geschädigten unvermittelt an und versetzte ihm einen Kopfstoß. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf zog der Tatverdächtige plötzlich ein Messer und ging damit auf den Geschädigten zu. Dieser setzte sich zur Wehr und erlitt hierbei eine leichte Verletzung an einem Finger.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Er kann laut Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 25 Jahre, ca. 1,80m groß, kurze schwarze Haare, kurzer Bart, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose

Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminalbezirksdienst in Verbindung zu setzen: 06131 6534230.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 19:31

    POL-PPMZ: 3. Pressemitteilung Einsatz "Am Sonnigen Hang"

    Mainz (ots) - Am Donnerstagnachmittag erreichte die Polizei eine Meldung, wonach ein 37-jähriger Mann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Sonnigen Hang" körperlich auf seine Lebensgefährtin einwirken würde. Die Örtlichkeit wurde umgehend von mehreren Streifenwagen aufgesucht. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann möglicherweise im Besitz einer Hieb- oder Stichwaffe ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 18:50

    POL-PPMZ: 2. Pressemitteilung Einsatz "Am Sonnigen Hang"

    Mainz (ots) - Derzeit liegen Hinweise vor, dass sich eine Frau gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten in der Wohnung befindet. Ob sie die Wohnung freiwillig verlassen kann, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Maßnahmen. Aufgrund der unklaren Gefährdungslage sind weiterhin Spezialkräfte im Einsatz. Nach wie vor besteht keine Gefahr für Außenstehende. Auch Verkehrseinschränkungen betreffen lediglich die o.g. ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 17:18

    POL-PPMZ: Polizeieinsatz Am Sonnigen Hang

    Mainz (ots) - Derzeit kommt es zu einem Polizeieinsatz in Mainz-Marienborn "Am Sonnigen Hang". Der Einsatz bezieht sich lediglich auf eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Wir werden nachberichten, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen. Für die Medien wurde eine Medienanlaufstelle an dem Anwesen "Am Sonnigen Hang" 2-4 eingerichtet. Unbeteiligte werden gebeten den Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren