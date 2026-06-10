PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Scheunen aufgebrochen +++ Einbruch im Hessenpark +++ Handydiebe in Neu-Anspach

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mehrere Scheunen aufgebrochen,

Oberursel, Stierstadt, Montag, 08.06.2026, 19.30 Uhr bis Dienstag, 09.06.2026, 10 Uhr

(da)In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte in Oberursel drei Scheunen aufgebrochen. Die Diebe öffneten zwischen 19.30 Uhr und 10 Uhr gewaltsam die Lagerstätten im Feld zwischen Stierstadt und Steinbach. Dabei machten sie in einem Fall Beute in Form eines GPS-Empfängers eines Traktors. Die Kriminalpolizei ermittelt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

2. Einbruch im Hessenpark,

Neu-Anspach, Laubweg, Mittwoch, 10.06.2026, 0.12 Uhr

(da)Am Mittwoch kam es kurz nach Mitternacht zu einem Einbruch im Hessenpark. Um 0.12 Uhr brachen Unbekannte eine Tür der dortigen Goldschmiede auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Werkstatt. Während die Alarmanlage auslöste, griffen sich der oder die Täter mehrere Schmuckstücke und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun bezüglich des Einbruchs und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten Sie zur Aufklärung des Falls beitragen können, nimmt die Polizeistation Usingen Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

3. Handydiebe in Neu-Anspach,

Neu-Anspach, Taunusstraße, Dienstag, 09.06.2026, 12 Uhr

(da)Am Dienstagmittag erbeuteten dreiste Diebe mehrere Smartphones in Neu-Anspach. Gegen 12 Uhr betrat das Duo das Geschäft eines Telekommunikationsanbieters in der Taunusstraße. Hier waren diverse Smartphones im Verkaufsraum ausgestellt. Die beiden Täter rissen vier Geräte aus der Auslage und von den Diebstahlsicherungen. Anschließend rannten sie mit ihrer Beute in Richtung Bahnhofstraße. Der Gesamtwert der Beute beträgt rund 4.500 Euro. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer. Einer von ihnen hatte einen dünnrasierten Oberlippenbart, war etwa 1,70 Meter groß und trug eine schwarze Basecap, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Sein Komplize war etwa 1,90 Meter groß, hatte einen Dreitagebart und trug eine schwarz-weiße Basecap mit einem schwarzen Patch auf der Vorderseite, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Daunenjacke und eine schwarze Hose. Mögliche Hinweise zu den beschriebenen Personen bzw. der Tat nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

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