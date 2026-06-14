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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Bereits am Mittwoch entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Lilienthalstraße. Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter gegen 08.00 Uhr vor der Wohnungstüre ab. Gegen 17.00 Uhr stellte er das Fehlen des E-Scooters fest. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des E-Scooters oder den bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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