Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Lkw verliert Pflastersteine - Hinweise erbeten

Eichenzell. Am Mittwoch (10.06.), gegen 7.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw die B 27 aus Richtung Eichenzell kommend in Richtung Fulda. Auf Höhe der Anschlussstelle zur A 66 Fulda lösten sich aus bislang ungeklärter Ursache Pflastersteine, welche eingeschweißt auf einer Palette lagen, und fielen auf die Fahrbahn der B 27. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer von der Unfallstelle. Insgesamt neun nachfolgende Autos erkannten die Steine zu spät und überfuhren diese, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 8.400 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Fulda)

Junge Frau kollidiert mit Betonleitwand

Fulda. Am Freitagvormittag (12.06.), gegen 10.20 Uhr, befuhr eine 25-jährige aus der Gemeinde Alsfeld mit ihrem roten Hyundai die A 7 aus Richtung Kassel kommend in Richtung Würzburg. Kurz vor dem Fuldaer Dreieck kollidierte die 25-jährige auf regennasser Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache die Betonleitwand und kam letztlich auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Die junge Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

(Polizeiautobahnstation Petersberg)

Lkw kollidiert mit Sattelzug - Hinweise erbeten

Heringen. Am Donnerstag (11.06.), gegen 8.15 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw die Straße "In der Aue" aus Richtung Wölfershäuser Straße kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Ein 47-jähriger aus dem Landkreis Regensburg befuhr mit seinem Sattelzug die Straße "In der Aue" in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der Unbekannte mit seinem Außenspiegel den Sattelzug des 47-jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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