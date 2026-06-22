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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nach Streit um Falschparker: Mann in Mainz-Hechtsheim angegriffen

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es in Mainz-Hechtsheim zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Gegen 06:40 Uhr verständigte ein Mann über den Notruf die Polizei und gab an, kurz zuvor von zwei bislang unbekannten Männern körperlich angegriffen worden zu sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte sein Fahrzeug aufgesucht und dabei in der Johannes-Kepler-Straße zwei Fahrzeuge festgestellt, die verbotswidrig im Halteverbot abgestellt waren. Er fertigte Lichtbilder der Situation an und wurde daraufhin von zwei Männern aus den Fahrzeugen angesprochen.

Zunächst entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf griffen die beiden Männer den Geschädigten unvermittelt an. Sie schlugen mehrfach mit den Fäusten auf ihn ein, traten nach ihm und brachten ihn schließlich zu Boden.

Anschließend stiegen die Täter in ihre Fahrzeuge und flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: - männlich - Tatverdächtiger 1: etwa 185 cm groß - Tatverdächtiger 2: etwas kleiner als der erste Tatverdächtige und von kräftiger Statur

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu den flüchtigen Personen beziehungsweise den beteiligten Fahrzeugen machen können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Telefonnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können zudem per E-Mail an pimainz3@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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