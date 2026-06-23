Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainzer Johannisnacht 2026 - Abschlussbilanz der Polizei Mainz

Mainz (ots)

Bezugnehmend auf die am Sonntagmorgen veröffentlichte Zwischenbilanz blickt die Polizei Mainz weiterhin auf sehr friedliche "Johannisnächte" 2026 zurück.

Im Verlauf des Sonntags und Montags musste die Polizei nur selten einschreiten. So wurden am Sonntag der Diebstahl eines Rucksacks an einer Sperrstelle, sowie der Diebstahl eines Motorrads am Rheinufer gemeldet. Zudem ergab sich der Verdacht, dass eine Person mit Falschgeld bezahlt hatte. Bei der anschließenden Kontrolle konnten zwei gefälschte 50-Euro-Scheine aufgefunden und sichergestellt werden.

Am Montag wurde gegenüber einer verbal aggressiven Person ein Platzverweis ausgesprochen. Darüber hinaus meldeten Zeugen drei Personen im Rhein. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass diese lediglich ihre Füße im Wasser kühlten und den Rhein nicht betreten hatten.

Im Rahmen präventivpolizeilicher Maßnahmen wurden weiterhin zahlreiche Jugendliche kontrolliert, die Alkohol oder Tabak konsumierten, obwohl sie hierfür noch nicht das erforderliche Alter erreicht hatten. Dabei wurden erneut mehrere Liter Alkohol sowie Vapes und andere Nikotinprodukte sichergestellt beziehungsweise vernichtet.

Zudem wurden zusammen mit dem Rechts- und Ordnungsamtes der Stadt Kontrollen nach dem Waffengesetz durchgeführt, erfreulicherweise ohne fündig zu werden.

Die Polizei Mainz bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für das friedliche und rücksichtsvolle Miteinander während der Johannisnacht 2026. So kanns weitergehen.

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