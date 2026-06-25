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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbefugtes Betreten eines leerstehenden Gebäudes in der Wormser Straße

Mainz (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 05:20 Uhr, wurde der Polizei ein Hausfriedensbruch an einem leerstehenden Gebäude in der Wormser Straße gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu dem umfriedeten Grundstück, indem sie einen Zaun beschädigten. Im weiteren Verlauf wurde eine Zugangstür des leerstehenden Gebäudes gewaltsam geöffnet. Es bestehen Hinweise darauf, dass das Gebäude anschließend betreten wurde.

Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach aktuellem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Personen lediglich unbefugt auf dem Gelände beziehungsweise in dem leerstehenden Gebäude aufgehalten haben. Konkrete Erkenntnisse zu den Verantwortlichen oder deren Motivation liegen bislang nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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