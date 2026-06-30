Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdieb auf frischer Tat gestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montagabend kam es gegen 17:30 Uhr in der Mainzer Altstadt zu einem Trickdiebstahl. Dank eines aufmerksamen Zeugen und des schnellen Einschreitens der Polizei konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später auf frischer Tat gestellt werden.

Ein Zeuge verständigte über den Notruf die Polizei und meldete, dass es in einem Restaurant soeben zu einem Trickdiebstahl gekommen sei. Der mutmaßliche Täter habe das Lokal unmittelbar nach der Tat verlassen und sei zu Fuß in Richtung Höfchen geflüchtet.

Mehrere Polizeistreifen nahmen umgehend die Fahndung auf. Zivile Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen schließlich in der Fußgängerzone im Bereich einer Bäckerei lokalisieren und unauffällig beobachten.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestellte der Mann in den betroffenen Geschäften jeweils ein Getränk und bezahlte dieses mit einem 50-Euro-Schein. Während des Bezahlvorgangs lenkte er das Servicepersonal durch wiederholte Bitten bezüglich des Wechselgeldes sowie durch zahlreiche Fragen gezielt ab. In einem unbeobachteten Moment entnahm er Bargeld aus dem Kellnergeldbeutel und erhielt darüber hinaus das reguläre Wechselgeld ausgehändigt.

In der Bäckerei konnten die zivilen Einsatzkräfte beobachten, wie der Tatverdächtige nach demselben Vorgehen erneut einen Trickdiebstahl verübte. Unmittelbar nach der Tatausführung wurde der Mann kontrolliert.

Bei der Durchsuchung führte der Beschuldigte einen Bargeldbetrag im mittleren zweistelligen Bereich mit sich. Das Geld wurde zunächst sichergestellt, da der Verdacht besteht, dass es aus zuvor begangenen Trickdiebstählen stammt.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Trickdiebstahls eingeleitet. Darüber hinaus erhielt er einen Platzverweis für den Mainzer Innenstadtbereich.

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