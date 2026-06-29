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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einsatz nach gemeldetem Schussgeräusch auf dem Gutenbergplatz ohne Feststellungen

Mainz (ots)

Am 27.06.2026 gegen 21 Uhr wurde der Mainzer Polizei mitgeteilt, dass es auf dem Gutenbergplatz zu einer Schussabgabe gekommen sei.

Da auf dem Gutenbergplatz zu diesem Zeitpunkt eine Veranstaltung des Staatstheaters mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern stattfand, wurden umgehend starke Polizeikräfte entsandt.

Vor Ort konnte ein hohes Personenaufkommen festgestellt werden. Im Rahmen der ersten Befragungen bestätigte jedoch keine der anwesenden Personen, einen Schuss wahrgenommen zu haben. Mehrere Zeuginnen und Zeugen gaben stattdessen unabhängig voneinander an, dass ein hochmotorisierter Pkw - möglicherweise ein Dodge Viper - die Straße entlanggefahren sei. Beim starken Beschleunigen sei es mutmaßlich zu einer Fehlzündung gekommen, die das gemeldete Geräusch verursacht haben könnte.

Die Polizei nahm zudem Kontakt mit dem Sicherheitsdienst der Veranstaltung auf. Dieser berichtete, dass sich einige Gäste in den hinteren Reihen aufgrund des lauten Knalls erschrocken und sich vorübergehend ins Foyer begeben hätten. Hinweise auf verletzte Personen ergaben sich nicht.

Auch eine Absuche des Bereichs nach Patronenhülsen oder pyrotechnischen Gegenständen verlief ohne Ergebnis. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine Schussabgabe oder eine Gefährdung der Bevölkerung vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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