Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall im Begegnungsverkehr

Aalen (ots)

Aspach: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr befuhr ein 72-jähriger Toyota-Fahrer die L1124 von Fürstenhof in Richtung Großaspach und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 22-jährigen Nissan-Fahrer. Durch den Unfall wurde der 72-Jährige schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 22-Jährige wurde durch den Crash leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Durch den Crash entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

