Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bedrohung im Paketshop

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Bedrohung im Paketshop

Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr betraten zunächst zwei Männer einen Paketshop in der Straße Kalter Markt und forderten die Herausgabe von mehreren Paketen. Nachdem vom Ladeninhaber mitgeteilt wurde, dass dies nur unter Vorlage eines Personalausweises möglich wäre, verließen die beiden Männer den Shop. Kurze Zeit später sollen die beiden Männer mit einer weiteren männlichen Person in den Shop zurückgekehrt sein und hätten wiederum nach den Paketen verlangt. Nach einer Überprüfung habe der 26-Jährige Shop-Inhaber mitgeteilt, dass keine Pakete vorhanden seien. Daraufhin soll er von den drei Personen bedrängt und körperlich angegriffen worden sein. Hierbei hätten die Männer weiterhin die Herausgabe der Pakete gefordert und Gewalt gegen seine Familie angedroht.

Kurze Zeit darauf hätten die Angreifer von dem 26-Jährigen abgelassen und fluchtartig das Gebäude verlassen. Sie entfernten sich mit einem schwarzen BMW mit Schwäbisch Gmünder Kennzeichen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der BWM in der Lorcher Straße angetroffen und der 18-jährige Fahrer, bei dem es sich um einen der drei Männer aus dem Paketshop handelte, vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.

Derzeit sind die beiden Mittäter noch nicht bekannt. Gemäß Angaben des Geschädigten war einer der Männer etwa 170 cm groß und hatte eine normale Statur. Zudem soll er ein arabisches bzw. albanisches Erscheinungsbild gehabt haben. Die zweite Person soll etwas kleiner gewesen sein und ebenfalls eine normale Statur gehabt haben.

Die Kriminalpolizei Aalen bittet Personen, die Angaben zu dem Vorfall oder Hinweise auf die gesuchten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

