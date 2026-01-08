Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schusswaffenfund bei Verkehrskontrolle - Einsatz von Spezialeinheiten in Gladbeck

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Gelsenkirchen-Heßler fanden Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Donnerstag, 8. Januar 2026, mehrere Waffen. Der mit mehreren männlichen Personen besetzte Pkw aus Gladbeck fiel den Einsatzkräften gegen 10 Uhr auf der Grothusstraße auf und wurde im Bereich des Lehrhovebruchs angehalten und kontrolliert. Im weiteren Verlauf der Kontrolle fiel den Beamten in einer Seitentür des Fahrzeuges ein griffbereites Messer auf. Zudem ergaben sich Hinweise auf weitere Waffen, die sich im Fahrzeug befinden sollten. Daraufhin durchsuchten die Beamten das Fahrzeug und fanden eine Schreckschusspistole sowie zwei scharfe Pistolen. Beim 26-jährigen Fahrer aus Gladbeck wurde eine weitere scharfe Schusswaffe aufgefunden. Der Fahrer des Pkw und die weiteren 19, 22, und 29 Jahre alten Personen aus Gladbeck wurden zunächst in Gewahrsam genommen.

Über die Staatsanwaltschaft Essen wurden bei Gericht Durchsuchungsbeschlüsse für vier Wohnanschriften in Gladbeck und eine Gewerbeanschrift in Gelsenkirchen erwirkt. Diese wurden unter Beteiligung von Spezialkräften, Kräften der Polizei Recklinghausen sowie der Bereitschaftspolizei am Abend vollzogen. Ziel der Durchsuchung war das Auffinden weiterer Waffen.

Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Waffenbesitzes wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

