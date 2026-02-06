Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - PKW zerkratzt

Aalen (ots)

Welzheim: PKW zerkratzt

Zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 12 Uhr, wurde ein Mercedes, der am Fahrbahnrand in der Schillerstraße geparkt war, auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Rufnummer 07182 / 92810 entgegen.

Korb: Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 09:25 Uhr wurde ein grauer Mercedes-Benz, der in der Seestraße abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950-422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

