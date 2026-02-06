PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Prostitutionskontrollen

Aalen (ots)

Crailsheim: Prostitutionskontrollen

Das Polizeirevier Crailsheim führte am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 23 Uhr gemeinsam mit der Kriminalpolizei und der Stadt Crailsheim Kontrollen mit der Zielrichtung Prostitution durch. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden vier Frauen festgestellt, welche der Prostitution nachgingen. Gegen die vier Frauen wurden entsprechende Anzeigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

