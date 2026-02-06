POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Prostitutionskontrollen
Aalen (ots)
Crailsheim: Prostitutionskontrollen
Das Polizeirevier Crailsheim führte am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 23 Uhr gemeinsam mit der Kriminalpolizei und der Stadt Crailsheim Kontrollen mit der Zielrichtung Prostitution durch. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden vier Frauen festgestellt, welche der Prostitution nachgingen. Gegen die vier Frauen wurden entsprechende Anzeigen eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell