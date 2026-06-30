Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad- und Autofahrer - Radfahrer leicht verletzt

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Montagmittag gegen 12:00 Uhr kam es im Mainzer Stadtteil Gonsenheim im Bereich der Straßen Am Leichborn und Im Niedergarten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad- und einem Autofahrer. Dabei wurde ein 25-jähriger Radfahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 25-Jährige mit einem Leihfahrrad den Radweg der Straße Am Leichborn in Fahrtrichtung Koblenzer Straße. Zeitgleich befuhr ein Autofahrer die Straße Im Niedergarten und wollte an der Einmündung auf die Straße Am Leichborn einfahren.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und dem Pkw.

Der Radfahrer stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden und erlitt leichte Schürfwunden. Er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

An dem beteiligten Pkw entstand leichter Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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