Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Fünf geparkte Pkw bei Verkehrsunfall beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

Hürth (ots)

Am Freitagabend (26. Juni) gegen 20.50 Uhr hörten Zeugen auf der Stotzheimer Straße in Hürth einen lauten Knall. Im Bereich des Wendehammers beobachtete ein Zeuge, wie zwei Männer aus einem Audi ausstiegen und anschließend zu Fuß flüchteten. Die alarmierten Polizeibeamten stellten den Audi mittig auf der Fahrbahn fest. Das Fahrzeug wies erhebliche Beschädigungen im Front- und Heckbereich auf. Darüber hinaus wurden vier am Fahrbahnrand geparkte Pkw beschädigt vorgefunden. Nach bisherigen Ermittlungen und der Auswertung der Spuren dürfte der Audi mit überhöhter Geschwindigkeit im Wendehammer gedreht worden sein. Dabei verlor der bislang unbekannte Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit den geparkten Pkw. Fahrer und Beifahrer flüchteten zu Fuß in Richtung Efferener Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Diensthund eingesetzt wurde, verlief ohne Erfolg. Gesucht werden zwei dunkel gekleidete Männer, ca. 180 bis 190 cm groß, die jeweils einen Rucksack mitführten. Die Polizei sicherte die Unfallspuren und stellte den Audi zur weiteren Untersuchung sicher. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu den flüchtigen Personen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

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