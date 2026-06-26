Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260626-3: Polizeikräfte stoppen Täterbande nach Rollerdiebstahl

Pulheim (ots)

Flüchtiger versteckte sich unter LKW

Polizeikräfte haben am frühen Donnerstagmorgen (25. Juni) in Pulheim drei Männer (16, 18, 22), die im Verdacht stehen gemeinschaftlich ein Kleinkraftrad entwendet zu haben, vorläufig festgenommen.

Gegen 5.15 Uhr sahen die Einsatzkräfte, wie zwei Personen auf einen Roller auf der Venloer Straße von Köln in Richtung Pulheim fuhren. Die Beamten entschlossen sich zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle, wendeten ihren Streifenwagen und folgten dem Zweirad. Als der Fahrer (18) den Streifenwagen hinter sich erblickte, fuhr er auf den Gehweg, stoppt seine Maschine, lies sie fallen und er und sein 16-jähriger Mitfahrer rannten davon.

Der 18-jährige sprintete zu einem ebenfalls anhaltenden PKW mit niederländischem Kennzeichen und stieg auf den Beifahrersitz. Noch bevor der Peugeot anfahren konnte, setzte ihn ein Polizist mit dem Streifenwagen fest, forderte die beiden Insassen auf, auszusteigen und nahm sie fest.

Der Sozius flüchtete in die entgegengesetzte Richtung. Ein Beamter nahm die Verfolgung zu Fuß auf und stellte den 16-Jährigen, der sich unter einem LKW in der Nähe versteckte.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Roller gestohlen war. Sie fanden bei den Tatverdächtigen zudem Werkzeuge, Zündschlösser und eine Sturmhaube. Sie stellten das Diebesgut und die möglichen Tatmittel sicher und brachten die nunmehr Beschuldigten zu einer Polizeiwache.

Die zuständigen Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariat 21 haben unter anderem die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls aufgenommen. (hw)

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