Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260626-1: Diebstahlversuch aus Wettbüro

Pulheim (ots)

Zeugen gesucht

In der Nacht zu Freitag (26. Juni) sind Unbekannte in ein Geschäft in Pulheim-Stommeln eingebrochen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 2 Uhr fuhren alarmierte Polizeikräfte zu einem Wettbüro an der Venloerstraße. Dunkel gekleidete Unbekannte hatten dort die Tür aufgehebelt und versucht an Wertgegenstände zu gelangen. Sie sollen Handschuhe getragen haben und mit einem schwarzen Auto davongefahren sein.

Die Einsatzkräfte nahmen den Sachverhalt auf, fahndeten nach Verdächtigen und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

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