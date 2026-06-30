Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Werkstatt

Nieder-Olm (ots)

Zwischen Freitag dem 26.06. und Montag dem 29.6. kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung in Nieder-Olm, Am Neuberg. Der oder die noch unbekannten Täter verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort versuchten sie mit einem Hubwagen einen Tresor abzutransportieren, was jedoch scheiterte. Es werden mehrere Büros und Schränke aufgehebelt und letztlich Bargeld in Höhe von etwa 100EUR entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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