Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Wickrath schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 21. Juni, ist es gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hochstadenstraße in Wickrath gekommen, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 62-jährige Autofahrerin die Hochstadenstraße und ordnete sich zum Linksabbiegen in Richtung Schloss Wickrath auf dem entsprechenden Fahrstreifen ein. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 71-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 71-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Bereich der Hochstadenstraße / Roßweide. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei aus dem Rhein-Kreis Neuss hinzugezogen. (at)

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