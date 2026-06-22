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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist auf Friedhof in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 21. Juni, gegen 17.50 Uhr hat eine Zeugin die Polizei wegen eines Exhibitionisten auf dem Friedhof an der Kamphausener Straße in Odenkirchen gerufen. Ein Mann habe dort an seinem Glied manipuliert.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, Bart, blonde Haare, normale Statur. Bekleidet sei er mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Bermuda-Shorts und einer schwarzen Kappe gewesen. Unterwegs war der Mann mit einem schwarzen Fahrrad, das hinten am Gepäckträger mit zwei Taschen ausgestattet ist.

Die Polizei nimmt Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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