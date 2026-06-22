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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Fahrgäste durch Bremsmanöver in Linienbus leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend, 21. Juni, ist es gegen 21.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Stresemannstraße / Limitenstraße gekommen, bei dem zwei Fahrgäste eines Linienbusses leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte der 34-jährige Busfahrer ein abruptes Bremsmanöver aufgrund eines querenden E-Scooterfahrers durch. Hierdurch verletzten sich im Bus eine 31-Jährige und ein 60-Jähriger leicht.

Zeugen beschrieben den E-Scooterfahrer als circa 10 bis 14 Jahre alt. Er trug ein weißes T-Shirt. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein Leihgerät der Firma Tier.

Ein Rettungswagenteam brachte die 31-Jährige in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum E-Scooterfahrer machen können, sowie den E-Scooterfahrer selbst, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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