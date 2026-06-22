Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Odenkirchen schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend, 20. Juni, ist es gegen 19.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Ruhrfelder Straße gekommen, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine 48-Jährige den Fußgängerweg an der Ruhrfelder Straße in Höhe der Wehrstraße. Zeitgleich befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto die Fahrbahn und es kam zur Kollision mit der auf dem Fußgängerüberweg befindlichen Fußgängerin. Hierdurch verletzte sie sich schwer.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 48-Jährige in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Bereich der Ruhrfelder Straße. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (at)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell