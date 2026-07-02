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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung am Münsterplatz endet in Widerstand während Blutentnahme

Mainz (ots)

Am Mittwochmittag kam es gegen 11:25 Uhr an der Haltestelle Münsterplatz zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein Vater gemeinsam mit seiner Ehefrau sowie seinen beiden Töchtern an der Haltestelle auf, als ein 43-jähriger Mann die 13-jährige Tochter unvermittelt lautstark verbal anging.

Als sich der Vater schützend einmischte, griff der Beschuldigte diesen körperlich an. Dabei zerriss er das T-Shirt des Geschädigten und biss ihm in einen Finger. In der Folge kam es zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung.

Die eingesetzten Beamten konnten den 43-jährige Beschuldigte vor Ort antreffen. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde der Beschuldigte zwecks Blutentnahme in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Während der Blutentnahme leistete der Mann Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten und griff zwei Polizeibeamte tätlich an. Beide Beamten wurden hierbei leicht verletzt und blieben dienstfähig.

Gegen den 43-jährigen Beschuldigten wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zudem wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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