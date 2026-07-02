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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Abenheim - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen

Abenheim (ots)

Seit Mittwoch, 01.07.2026, wird die 14-jährige Jugendliche Wiebke H. 
aus einem Mädchenwohnheim in Abenheim vermisst. Sie verließ gegen 
12:30 Uhr das Wohnheim und kehrte bislang nicht dorthin zurück. 
Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.
Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste 
nicht aufgefunden werden, sodass die Polizei die Öffentlichkeit um 
Mithilfe bittet.

Beschreibung der Vermissten:
-	weiblich
-	14-Jahre
-	ca. 155 cm groß 
-	ca. 54 kg schwer 
-	normale Statur 
-	lockige, lange Haare
-	bekleidet mit kurzer Jeans, grauem Sweatshirt/ Pullover, weißem 
T-Shirt und führt einen hellblauen Rucksack mit sich

Der derzeitige Ermittlungsstand deutet darauf hin, dass sich die 
Vermisste selbstbestimmt im öffentlichen Raum bewegt. Aufgrund 
vorliegender Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie 
sich derzeit im Bereich Hessen oder Baden-Württemberg aufhält. 
Ungeachtet dessen kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass 
sie sich zwischenzeitlich in einer hilflosen Lage befindet.

Weitere Informationen sowie ein Lichtbild der Vermissten finden Sie 
hier:
https://www.polizei.rlp.de/fahndung

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben 
können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06241 852-0 mit 
der Polizei Worms in Verbindung zu setzen. 

Hinweis:
Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt 
ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der 
Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bittet die 
Polizei die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das 
veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der 
abgebildeten Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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