Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Abenheim - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen

Abenheim (ots)

Seit Mittwoch, 01.07.2026, wird die 14-jährige Jugendliche Wiebke H. aus einem Mädchenwohnheim in Abenheim vermisst. Sie verließ gegen 12:30 Uhr das Wohnheim und kehrte bislang nicht dorthin zurück. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste nicht aufgefunden werden, sodass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Beschreibung der Vermissten: - weiblich - 14-Jahre - ca. 155 cm groß - ca. 54 kg schwer - normale Statur - lockige, lange Haare - bekleidet mit kurzer Jeans, grauem Sweatshirt/ Pullover, weißem T-Shirt und führt einen hellblauen Rucksack mit sich Der derzeitige Ermittlungsstand deutet darauf hin, dass sich die Vermisste selbstbestimmt im öffentlichen Raum bewegt. Aufgrund vorliegender Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich derzeit im Bereich Hessen oder Baden-Württemberg aufhält. Ungeachtet dessen kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich zwischenzeitlich in einer hilflosen Lage befindet. Weitere Informationen sowie ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06241 852-0 mit der Polizei Worms in Verbindung zu setzen. Hinweis: Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bittet die Polizei die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

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