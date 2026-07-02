Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Seniorin nach Störung auf Spielplatz in Gewahrsam genommen

Nieder-Olm (ots)

Am Mittwochabend wurde die Polizei gegen 16:20 Uhr zu einem Spielplatz in Nieder-Olm gerufen. Eine Zeugin hatte gemeldet, dass eine Seniorin dort Kinder anschreie, ihnen den Aufenthalt auf dem Spielplatz untersage und ihnen hinterherlaufe.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten die Frau vor Ort zunächst nicht mehr antreffen. Nach Angaben der Anwesenden kam es zu keiner Straftat.

Da die Personalien der Seniorin bekannt waren, wurde ihre Wohnanschrift aufgesucht. Dort trafen die Beamten die Frau stark alkoholisiert an. Ihr wurde ein Platzverweis für den Spielplatz ausgesprochen.

Etwa eine Stunde später ging erneut eine Mitteilung bei der Polizei ein. Eine Zeugin gab an, dass die Seniorin trotz des ausgesprochenen Platzverweises zum Spielplatz zurückgekehrt sei. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde die Frau daraufhin in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen späten Abend wurde sie aus dem Gewahrsam entlassen.

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