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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gefährliche Körperverletzung mittels Reizstoffpistole

Frei-Weinheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es nach Ladenschluss in einer Gaststätte im Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Zwei Männer betraten die bereits geschlossene Gaststätte und forderten den Pächter auf, ihnen Getränke auszuschenken. Nachdem dieser die Forderung ablehnte, beleidigten die beiden Männer den Geschädigten. Im Verlauf des Streitgesprächs verlagerte sich die Auseinandersetzung vor die Gaststätte.

Dort zog ein 26-jähriger Tatverdächtiger unvermittelt eine Reizstoffpistole und schoss dem Pächter aus kurzer Distanz ins Gesicht. Anschließend flüchteten beide Tatverdächtigen vom Tatort.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 26-jährige Tatverdächtige in Tatortnähe auf einem E-Scooter angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass der von ihm geführte E-Scooter nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte die mutmaßliche Tatwaffe, eine Reizstoffpistole, aufgefunden werden.

Gegen den 26-jährigen Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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