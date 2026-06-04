Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte Täter beschmieren Bundeswehr-Container - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Schmierfinken haben am frühen Donnerstagmorgen auf dem Theatervorplatz in Osnabrück einen Container der Bundeswehr verunstaltet.

Der Container ist Teil der Bundeswehr-Aktion "KA.R.L. - KA.rriereberatung, R.oadshow und L.ounge", die noch bis einschließlich 6. Juni 2026 auf dem Theatervorplatz präsentiert wird. Nach bisherigen Ermittlungen müssen die Täter den Container in der Zeit von 2.20 bis 2.40 Uhr mit roter Sprühfarbe beschmiert haben. Zu lesen sind unter anderem die Schriftzüge "KAARL" und "Das TÖTET MENSCHEN". Zudem verzierten die Täter den Container mit Aufklebern, auf den Lamas mit Narrenkappen zu sehen sind - in Anlehnung an eine schwarzhumorige Web-Animationsserie.

Nach einer Zeugenaussage soll es sich bei den Beschuldigten um eine Frau und einen Mann handeln. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter Telefon 0541/327-3403 entgegen.

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