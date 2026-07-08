Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl durch vermeintliche Fernsehreperateure

Mainz (ots)

Am Dienstag, 07.07.2026, gegen 13:00 Uhr, kam es im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 74 jährigen Mainzers. Zwei männliche Personen klingelten an seiner Wohnung und gaben an von einer Firma zu kommen und beauftragt worden zu sein um seinen Fernseher zu reparieren. Der 74 Jährige ließ die beiden Personen in seine Wohnung. Während der eine Täter mit dem Geschädigten sprach, benutzte der andere Täter ungefragt die Toilette des Geschädigten. Nachdem die beiden Täter die Wohnung verlassen hatten, bemerkte der Geschädigte dass sein Portmonee an einem anderen Platz lag und 50 EUR aus diesem entwendet wurden.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und rät, unbekannten Personen nur nach sorgfältiger Prüfung Zutritt zur Wohnung zu gewähren. Lassen Sie sich Ausweise zeigen und vergewissern Sie sich im Zweifel telefonisch bei der angeblich entsendenden Firma oder Behörde. Im Verdachtsfall verständigen Sie umgehend die Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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