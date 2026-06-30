POL-S: Mit Pedelec gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Ein neun Jahre alter Junge ist am Montagvormittag (29.06.2026) auf einem Schulhof an der Aalstraße von einem Hund gebissen und leicht an der Hand verletzt worden. Der Junge spielte in der Pause gegen 09.45 Uhr auf dem Schulhof Basketball, als der herrenlose Hund plötzlich auftauchte und den Neunjährigen biss. Anwesende Lehrkräfte reagierten sofort und brachten alle Schüler im Gebäude in ...

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