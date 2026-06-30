POL-S: Mit Pedelec gestürzt und schwer verletzt
Stuttgart-Vaihingen (ots)
Eine 58-jährige hat sich am Montagmittag (30.06.2026) bei einem Sturz mit einem Pedelec an der Waldburgstraße schwere Verletzungen zugezogen. Die 58-Jährige fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Waldburgstraße in Richtung Robert-Koch-Straße. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte sie auf Höhe der Hausnummer 109 und verletzte sich hierbei schwer. Rettungskräfte brachten die Frau zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.
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