Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Abfahrt wegen Fahrzeugbrand gesperrt

Autobahn 3 / Rodgau (ots)

(lei) Eine rund vierstündige Sperrung der Abfahrt an der Anschlussstelle Rodgau hat in der Nacht zum Mittwoch für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Betroffen waren insbesondere Verkehrsteilnehmende auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, die weiter in Richtung Hanau fahren wollten. Gegen 23 Uhr geriet dort ein Mercedes Vito in Brand. Der Fahrer des Kastenwagens hatte während der Fahrt festgestellt, dass das Fahrzeug kein Gas mehr annahm, und wollte deshalb die Autobahn verlassen. Kurz darauf fing der Wagen vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer, welches von der alarmierten Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Die Abfahrt musste jedoch bis kurz vor 3 Uhr voll gesperrt bleiben. Da aus dem Fahrzeug zudem Öl austrat und eine Verunreinigung der Fahrbahn verursachte, war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz, um die Straße zu reinigen.

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