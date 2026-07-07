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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 17:15 Uhr in der Münsterstraße in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen und einem 28-Jährigen. Dem Vorfall waren zunächst verbale Streitigkeiten vorausgegangen.

Nach Angaben des 33-Jährigen habe der 28-Jährige ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Infolgedessen sei der 33-Jährige gegen die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts gestürzt und habe sich mehrere Schnittverletzungen zugezogen.

Der 28-Jährige machte eine abweichende Schilderung des Geschehens. Er gab an, vor der Auseinandersetzung einen Videoanruf geführt zu haben. Der 33-Jährige habe sich hierdurch gestört gefühlt, ihm das Mobiltelefon aus der Hand gerissen und auf den Boden geworfen. Dabei sei das Mobiltelefon beschädigt worden. Anschließend habe der 33-Jährige ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Beide Beteiligten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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