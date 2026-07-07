Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 17:15 Uhr in der Münsterstraße in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen und einem 28-Jährigen. Dem Vorfall waren zunächst verbale Streitigkeiten vorausgegangen.

Nach Angaben des 33-Jährigen habe der 28-Jährige ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Infolgedessen sei der 33-Jährige gegen die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts gestürzt und habe sich mehrere Schnittverletzungen zugezogen.

Der 28-Jährige machte eine abweichende Schilderung des Geschehens. Er gab an, vor der Auseinandersetzung einen Videoanruf geführt zu haben. Der 33-Jährige habe sich hierdurch gestört gefühlt, ihm das Mobiltelefon aus der Hand gerissen und auf den Boden geworfen. Dabei sei das Mobiltelefon beschädigt worden. Anschließend habe der 33-Jährige ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Beide Beteiligten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

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