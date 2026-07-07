Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebe stehlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots)

Bereits am Freitag Nachmittag kam es gegen 15:30 Uhr im Mainzer Stadtteil Harten-Münchfeld zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 87-Jährigen.

Eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann verschaffen sich unter falscher Legende Zutritt zur Wohnung der Geschädigten.

Während die Täterin die 87-Jährige in ein Gespräch verwickelt, läuft der Mann durch die Wohnung und entwendet mehrere hochwertige Schmuckstücke. Anschließend verlassen beiden Täter die Wohnung und flüchten in unbekannte Richtung.

Kurze Zeit später stellt die Geschädigte das fehlen ihres Goldschmucks fest. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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