Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer durch geplatzten Reifen eines Anhängers verletzt

Finnentrop (ots)

Ein 17-Jähriger wurde am Dienstag (23. Juni) gegen 18:45 Uhr in der "Birkenstraße" in Weringhausen leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Jugendliche am Fahrbahnrand angehalten, um einen entgegenkommenden Traktor passieren zu lassen. Der Traktor zog einen Tieflader und wurde von einem 39-Jährigen geführt. Als sich das Gespann auf Höhe des Jugendlichen befand, platzte aus bislang unbekannter Ursache ein Reifen des Tiefladers. Durch umherfliegende Reifenteile sowie den lauten Knall wurde der 17-Jährige leicht verletzt. Er wurde vor Ort rettungsdienstlich behandelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell