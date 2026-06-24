Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter E-Scooter-Fahrer in Gerlingen

Wenden (ots)

Am Dienstag (23. Juni) kam es auf der "Koblenzer Straße" um 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-Jähriger wollte mit seinem Kleintransporter von einem Grundstück über den Gehweg in die Straße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 30-jährigen E-Scooter-Fahrer, der zeitgleich auf dem Gehweg unterwegs war. Durch die Kollision wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

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