Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) 2.500 Euro Schaden nach Unfallflucht (21.04.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich, gegen 15:30 Uhr, auf der König-Wilhelm-Straße eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß beim Ausparken gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten grauen BMW. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro, den der Unfallverursacher jedoch pflichtwidrig nicht meldete. Nach ihm sucht nun das Polizeirevier in Oberndorf und nimmt, unter der Nummer 07423 / 81010, Hinweise entgegen.

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