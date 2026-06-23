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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendlicher nach Sturz mit E-Bike leicht verletzt

Attendorn (ots)

Ein 14-Jähriger hat sich am Montagmorgen (22. Juni) gegen 7:50 Uhr bei einem Sturz mit seinem E-Bike leicht verletzt. Der Jugendliche hatte im Bereich des Kreisverkehrs "Danziger Straße / Im Schwalbenohl" die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem E-Bike entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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