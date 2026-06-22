Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwer verletzter Kradfahrer in Kirchhundem

Kirchhundem (ots)

Am 22.06.2026 gegen 21:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L711 zwischen Kruberg und Neuenkleusheim. In einer Linkskurve verlor der 30-jährige Olper aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Er rutschte mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen und touchierte dort einen Leitpfosten. Er wurde schwer verletzt einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

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