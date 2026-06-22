Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörse aus Auto gestohlen

Attendorn (ots)

Am Sonntag (21. Juni) brachen unbekannte Täter in einen PKW im Bereich Merklinghausen ein. Das Fahrzeug, ein roter Opel Adam mit SI-Kennzeichen, war auf einem Pendlerparkplatz an der L512 abgestellt. Die Tatzeit lag zwischen 16:15 Uhr und 17:45 Uhr. Der oder die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Geldbörse. Mit der darin befindlichen EC-Karte wurden nach derzeitigem Kenntnisstand bereits wenig später Zigaretten an Automaten gezogen. Sach- und Beuteschaden liegen geschätzt im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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