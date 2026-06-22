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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörse aus Auto gestohlen

Attendorn (ots)

Am Sonntag (21. Juni) brachen unbekannte Täter in einen PKW im Bereich Merklinghausen ein. Das Fahrzeug, ein roter Opel Adam mit SI-Kennzeichen, war auf einem Pendlerparkplatz an der L512 abgestellt. Die Tatzeit lag zwischen 16:15 Uhr und 17:45 Uhr. Der oder die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Geldbörse. Mit der darin befindlichen EC-Karte wurden nach derzeitigem Kenntnisstand bereits wenig später Zigaretten an Automaten gezogen. Sach- und Beuteschaden liegen geschätzt im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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