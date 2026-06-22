POL-OE: Fahrradfahrerin nach Unfall verletzt

Olpe (ots) - Am Freitagabend ereignete sich gegen 21:50 Uhr ein Unfall auf dem Radweg bei Stade. Eine 57-jährige Pedelecfahrerin war hier aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Olpe mit einer Schranke zusammengestoßen und gestürzt. Durch den Sturz verlor auch ihr Begleiter (57) die Kontrolle über sein Pedelec und kam zu Fall - ohne jedoch mit der ...

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