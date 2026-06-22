POL-OE: Fahrradfahrerin nach Unfall verletzt
Lennestadt (ots)
Eine 38-jährige Pedelecfahrerin wurde am Freitag (19. Juni) bei einem Verkehrsunfall in Trockenbrück leicht verletzt. Im Einmündungsbereich der "Thetener Straße / Elsper Straße" war es um 13:50 Uhr zu einem Zusammenstoß mit dem PKW eines 27-Jährigen gekommen. Der Rettungsdienst brachte die Zweiradfahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An Pedelec und Auto entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.
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